الرئيس عون لنائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط: الاستقرار الدائم في الجنوب رهن بإنجاز الانسحاب “الاسرائيلي”

أبلغ رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، أن “الاستقرار الدائم في الجنوب رهنٌ بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، بما في ذلك بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي”.

وأشار إلى أن “الاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تتوقف، وكذلك قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وجرف وإحراق الأراضي الزراعية”، لافتًا إلى أن “إطلاق الأسرى اللبنانيين جزءٌ لا يتجزأ من الاتفاق”.

وأكد الرئيس عون أن “الجيش اللبناني جاهز للانتشار في القرى والبلدات التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، والتي يجب أن تُنجِز هذا الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري”، مشددًا على أن “التعاون مع القوات الدولية مستمرٌّ، وبناءً على القرار 1701، لتثبيت الاستقرار من جهة، وإعادة الحياة تدريجيًا إلى المناطق المحررة من الاحتلال، والتي تحتاج إلى خطة شاملة لإعادة إعمارها، وتوفير الحد الأدنى من أسباب العيش للأهالي العائدين، بعدما ألحق العدوان الإسرائيلي أضرارًا جسيمة بالمزروعات والممتلكات”.

وتناول الحديث الوضع الحكومي، فأكد الرئيس عون أن “المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تكاد تصل إلى خواتيمها، على أن تتوافر فيها المقومات التي تمكّنها من أن تكون حكومةً منسجمةً وقادرةً على تحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون من آمال وتطلعات، وَرَدَت في خطاب القسم”.

وشكر الرئيس عون السيدة أورتاغوس على الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة للبنان في المجالات كافة، وحمَّلها تحياته إلى الرئيس ترامب، مجددًا تمنياته له بالتوفيق في ولايته الجديدة.

وعرض الرئيس عون مع السيدة أورتاغوس التطورات في دول المنطقة، ولا سيما في سوريا.

وكانت أورتاغوس قد نقلت، في مستهلّ اللقاء، تهاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة انتخابه، وتمنياته له بالتوفيق في قيادة البلاد في هذا الظرف الصعب الذي يجتازه لبنان. وشددت على “التزام الولايات المتحدة الأميركية بتوطيد العلاقات الوثيقة مع لبنان”، مثنيةً على “أهمية الصداقة والشراكة القائمة بين الشعبين الأميركي واللبناني”.

وحضر اللقاء، الذي عُقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، إلى جانب السيدة أورتاغوس، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ومساعدة نائب وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام ولبنان، ناتاشا فرنشيسي. كما حضر عن الجانب اللبناني: المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية، العميد الركن أنطوان منصور، ومدير مكتب الرئيس، وسيم الحلبي، ومستشار الرئيس للشؤون الدولية، أنطوان حداد.

تصريح أورتاغوس:

بعد اللقاء، صرّحت أورتاغوس للصحافيين قائلةً: “يسعدني أن أكون هنا. اسمي مورغان أورتاغوس، وأنا نائبة المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط. أعمل مع ستيف ويتكوف، وبالطبع مع الرئيس ترامب، وأحمل إليكم تحيات الرئيس ترامب، وستيف ويتكوف، وفريقنا بأكمله وإدارتنا الجديدة. أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى أن أول زيارةٍ لي خارج الولايات المتحدة هي إلى لبنان. إنه لشرف كبير أن أكون هنا، وأنا ممتنة جدًا للرئيس عون والحكومة اللبنانية بأكملها على استضافتي. هذا بلد جميل، وشعبه رائع”.

وأضافت: “كما تعلمون، هناك العديد من أبناء الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، ولدي العديد من الأصدقاء اللبنانيين الذين يعيشون هناك. وكما قلتُ للرئيس عون، لم أشهد يومًا هذا القدر من الحماس في الولايات المتحدة ومن الجالية اللبنانية حول العالم بشأن مستقبل هذا البلد. وأعتقد أن ذلك يعود، إلى حدٍّ كبير، إلى هزيمة حزب الله على يد إسرائيل، ونحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل على هزيمة حزب الله. ولكن الشكر لكم، إلى الشعب اللبناني، وإلى الرئيس عون، ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام، وإلى جميع أفراد هذه الحكومة الملتزمين بإنهاء الفساد، وبإجراء الإصلاحات، والتأكد من أن حزب الله ليس جزءًا من هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال، وأنه يظل منزوع السلاح ومهزومًا عسكريًا”، بحسب تعبيرها.

وعند سؤالها عن بقاء الجيش الصهيوني في جنوب لبنان أو تمديد بقائه رسميًا، أجابت: “نحن ملتزمون بتاريخ 18 شباط. كان هذا جزءًا من المفاوضات التي أجريتها مع شريكي إريك تريغر في مجلس الأمن القومي، ومع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. وسيكون 18 شباط هو موعد إعادة الانتشار عندما تُنهي قوات الجيش الإسرائيلي انسحابها، وبالطبع ستأتي القوات المسلحة اللبنانية لتعيد انتشارها. نحن ملتزمون بشدة بهذا التاريخ”.

وتعليقا على تصريحات أورتاغوس، اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان “بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يعبّر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنيّة به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام