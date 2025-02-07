ترامب: نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوا في المحكمة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 02:56

ترامب: نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوا في المحكمة

منذ 55 mins 7 February، 2025
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