ترامب: نتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 02:56

ترامب: نتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل”

منذ 56 mins 7 February، 2025
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