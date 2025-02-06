مراسل المنار: ما حصل اليوم سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 14:38

مراسل المنار: ما حصل اليوم سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان

منذ 15 mins 6 February، 2025
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