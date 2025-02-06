الطقس البارد والماطر يزيد من معاناة الغزيين… وحصيلة جديدة لضحايا العدوان الاسرائيلي

أكد المتحدث باسم بلدية غزة أنه “لا إمكانيات كافية لدى البلدية لمساعدة النازحين وسط ظروف مأساوية بسبب المنخفض الجوي”، مضيفاً أن مياه الصرف الصحي والأمطار دخلت مئات الخيام ومراكز إيواء النازحين، مؤكداً عدم القدرة على التعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي لعدم توفر المعدات اللازمة. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه بلدية رفح بتوفير 40 ألف خيمة ووحدة إيواء عاجلة لسكان المدينة المنكوبة، مشيرة إلى أن البلدية تعاني نقصا في الآليات يعوق فتح الطرق في ظل مواجهة أزمة إنسانية خطيرة.

#متابعة_شهاب | 📌مشهد يوثق تطاير خيام الأهالي في غزة بسبب شدة الرياح. pic.twitter.com/Ll2XN316J2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2025

هذا وضربت عاصفة جوية شديدة خلال الساعات الماضية مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أدى إلى اقتلاع عشرات الخيام التي تأوي النازحين في منطقة المواصي وعلى شاطئ البحر غرب خان يونس، متسببةً في تشريد مئات العائلات التي فرت من ويلات حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وزادت العاصفة من معاناة الغزيين، حيث أصبحت العائلات بلا مأوى يقيها برد الشتاء القارس، وسط غياب أي حلول عاجلة لتوفير بدائل مناسبة للإيواء.

ومع استمرار الأزمة، يطالب النازحون الجهات المحلية والدولية بسرعة التدخل لإنقاذهم من هذه الكارثة الإنسانية.

ورغم وقف إطلاق النار منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، تواصل قوات الاحتلال المماطلة في إدخال المنازل المتنقلة والخيام للإيواء المؤقت لمئات آلاف النازحين في قطاع غزة.

في ظل هذه الظروف المأساوية، لا يزال النازحون في خان يونس يواجهون تحديات يومية تفوق طاقاتهم، بينما تبقى استجابتهم لهذه الكوارث الطبيعية محدودة، في انتظار دعم عاجل يخفف من محنتهم المستمرة.

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47 ألفا و583 شهيدا و111 ألفا و633 مصابا، بعد وصول 31 شهيدا إلى المستشفيات. وأوضحت الوزارة أن من الشهداء الـ31، 28 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وشهيد توفي متأثراً بجراحه، فضلاً عن شهيدين برصاص الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: مواقع إخبارية