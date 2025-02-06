مصادر محلية: طيران الاحتلال المسير ينفذ غارة على موقع في بلدة طمون جنوب طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 11:34

مصادر محلية: طيران الاحتلال المسير ينفذ غارة على موقع في بلدة طمون جنوب طوباس

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
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