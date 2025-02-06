اعلام العدو: تقرر إزالة كافة الرافعات بعد مقتل جنديين وإصابة 8 جراء الأحوال الجوية في شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 10:00

اعلام العدو: تقرر إزالة كافة الرافعات بعد مقتل جنديين وإصابة 8 جراء الأحوال الجوية في شمالي قطاع غزة

منذ 25 mins 6 February، 2025
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