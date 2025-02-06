اعلام العدو: قتيل و4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انهيار رافعة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 10:00

اعلام العدو: قتيل و4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انهيار رافعة في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
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