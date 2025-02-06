خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري ردا على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين: موقفنا الثبات مهما كلف الأمر ويتوجب على الدول المجاورة أن تبقى ثابتة ولا تخضغ للضغوط الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 08:28

خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري ردا على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين: موقفنا الثبات مهما كلف الأمر ويتوجب على الدول المجاورة أن تبقى ثابتة ولا تخضغ للضغوط الأمريكية

منذ 50 mins 6 February، 2025
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