رويترز عن هيئة قناة بنما: مستعدون للحوار مع المسؤولين الأمريكيين بشأن مسألة عبور السفن الحربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 08:28

رويترز عن هيئة قناة بنما: مستعدون للحوار مع المسؤولين الأمريكيين بشأن مسألة عبور السفن الحربية

منذ 2 ساعة 6 February، 2025
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