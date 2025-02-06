الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين نتيجة ضربهم من قبل قوات الاحتلال عند حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 6 2025 - 06:56

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين نتيجة ضربهم من قبل قوات الاحتلال عند حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية

منذ 26 mins 6 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة