رويترز عن الخارجية الأمريكية: السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون رسوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 06:56

رويترز عن الخارجية الأمريكية: السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون رسوم

منذ 28 mins 6 February، 2025
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