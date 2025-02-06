نتنياهو: ما الخطأ في فكرة السماح لسكان غزة بالمغادرة “إنها فكرة عظيمة وسوف تجلب مستقبلا جيدا للجميع” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 06:56

نتنياهو: ما الخطأ في فكرة السماح لسكان غزة بالمغادرة “إنها فكرة عظيمة وسوف تجلب مستقبلا جيدا للجميع”

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
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