رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني: بعد أشهر من العقاب الجماعي ووفاة أكثر من 40 ألفا في غزة فإن أي اقتراح بإبعاد الفلسطينيين عن وطنهم غير مقبول وخطير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 03:52

رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني: بعد أشهر من العقاب الجماعي ووفاة أكثر من 40 ألفا في غزة فإن أي اقتراح بإبعاد الفلسطينيين عن وطنهم غير مقبول وخطير

منذ 30 mins 6 February، 2025
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