الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي يؤكدان أن”أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية سيكون غير مقبول – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 02:20

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي يؤكدان أن”أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية سيكون غير مقبول

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
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