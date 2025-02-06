مندوب الصين في مجلس الأمن: بكين تعارض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 00:48

مندوب الصين في مجلس الأمن: بكين تعارض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة

منذ 6 mins 6 February، 2025
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