وكالة ‌‏الأونروا: تشريع الكنيست الإسرائيلي بمنع نشاط الأونروا يتناقض مع القانون الدولي ويمثل تحديا كبيرا لنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 00:46

وكالة ‌‏الأونروا: تشريع الكنيست الإسرائيلي بمنع نشاط الأونروا يتناقض مع القانون الدولي ويمثل تحديا كبيرا لنا

منذ 14 mins 6 February، 2025
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