الخارجية الإيرانية: خطة ترحيل الفلسطينيين قسراً من غزة إلى الدول المجاورة تمثل استمراراً للمخطط الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 23:14

الخارجية الإيرانية: خطة ترحيل الفلسطينيين قسراً من غزة إلى الدول المجاورة تمثل استمراراً للمخطط الإسرائيلي

منذ 57 mins 5 February، 2025
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