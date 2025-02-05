القناة 14 العبرية عن تحقيق لجيش الاحتلال: منفذ عملية حاجز تياسير شرق طوباس قتل جنديين واغتنم سلاحيهما وخاض بواسطتهما اشتباكاً طويلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 23:14

القناة 14 العبرية عن تحقيق لجيش الاحتلال: منفذ عملية حاجز تياسير شرق طوباس قتل جنديين واغتنم سلاحيهما وخاض بواسطتهما اشتباكاً طويلاً

منذ 59 mins 5 February، 2025
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