وزيرة خارجية ألمانيا: تعليقا على كلام ترامب: غزة ملك للفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 14:00

وزيرة خارجية ألمانيا: تعليقا على كلام ترامب: غزة ملك للفلسطينيين

منذ 23 mins 5 February، 2025
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