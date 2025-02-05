وزارة الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت 325 عسكريا و3 دبابات خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 14:00

وزارة الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت 325 عسكريا و3 دبابات خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 41 mins 5 February، 2025
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