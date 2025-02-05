الامين العام المساعد للجامعة العربية: نرفض بشكل قاطع تصريحات ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 12:30

الامين العام المساعد للجامعة العربية: نرفض بشكل قاطع تصريحات ترامب

منذ 10 mins 5 February، 2025
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