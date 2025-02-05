العفو الدولية: مقترحات ترامب بشأن غزة عبثية وليست أخلاقية ولا شرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 12:28

العفو الدولية: مقترحات ترامب بشأن غزة عبثية وليست أخلاقية ولا شرعية

منذ 1 ساعة 5 February، 2025
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