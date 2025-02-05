الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصريحات ترامب إعلان حرب على شعبنا وغزة ستبقى عصية على التهجير والمشاريع الاستعمارية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 10:56

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصريحات ترامب إعلان حرب على شعبنا وغزة ستبقى عصية على التهجير والمشاريع الاستعمارية

منذ 59 mins 5 February، 2025
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