ترامب: أناس من جميع أنحاء العالم سيعيشون في غزة بعد إعادة تطويرها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 03:14

ترامب: أناس من جميع أنحاء العالم سيعيشون في غزة بعد إعادة تطويرها

منذ 29 mins 5 February، 2025
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