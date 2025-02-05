الخارجية المصرية: يجب احترام ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 03:14

الخارجية المصرية: يجب احترام ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة

منذ 43 mins 5 February، 2025
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