السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام إرادة الفلسطينيين في العيش في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2025 - 01:42

السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام إرادة الفلسطينيين في العيش في قطاع غزة

منذ 13 mins 5 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة