نيويورك تايمز: مشرعون جمهوريون قدموا مشاريع قوانين لحظر مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2025 - 01:42

نيويورك تايمز: مشرعون جمهوريون قدموا مشاريع قوانين لحظر مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية

منذ 45 mins 5 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة