حركة الجهاد الإسلامي : شعبنا الفلسطيني يمتلك دوماً خيار المقاومة التي يمارسها منذ ما يزيد على قرن كامل من الزمن من قبل ترامب ومن بعده – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 01:42

حركة الجهاد الإسلامي : شعبنا الفلسطيني يمتلك دوماً خيار المقاومة التي يمارسها منذ ما يزيد على قرن كامل من الزمن من قبل ترامب ومن بعده

منذ 1 ساعة 5 February، 2025
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