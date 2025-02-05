نتنياهو: أدعم إطلاق سراح كل الرهائن وتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 01:42

نتنياهو: أدعم إطلاق سراح كل الرهائن وتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم

منذ 1 ساعة 5 February، 2025
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