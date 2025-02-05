حماس تؤكد رفضها القاطع لتصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة

أكدت حركة “حماس” الثلاثاء رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حتمية خروج سكان قطاع غزة منه والتوجه إلى مصر أو الأردن.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم “نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة، التصريحات الأمريكية عنصرية وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية”، وشدد على أنه “بدلا من محاسبة الاحتلال الصهيوني المجرم على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير تتم مكافأته لا عقابه”، مؤكدا أن “هدف الاحتلال الحقيقي من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع”.

وأضاف قاسم “المقاومة مستمرة حتى حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله”، وتابع “يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة لا تهجيرهم كما يطرح اليمين الصهيوني”.

ومن جانبه، أشار القيادي في “حماس” عزت الرشق إلى “الرفض القاطع لتصريحات ترامب التي دعا فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى مغادرة وطنهم بذريعة إعادة الإعمار”.

وقال الرشق “تصريحات ترامب عنصرية ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة”، وتابع “شعبنا في غزة أفشل خطط التهجير والترحيل تحت القصف على مدار أكثر من خمسة عشر شهرا وهو مغروس في أرضه ولن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره”.

كما أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري رفض تصريحات ترمب، ورأى انها “وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة”، وشدد على أن “شعبنا في قطاع غزة لن يسمح بتمرير هذه المخططات والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه”.

ومساء يوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن “الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته “برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع”.

أكدت حركة “حماس” الثلاثاء رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حتمية خروج سكان قطاع غزة منه والتوجه إلى مصر أو الأردن.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم “نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة، التصريحات الأمريكية عنصرية وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية”، وشدد على أنه “بدلا من محاسبة الاحتلال الصهيوني المجرم على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير تتم مكافأته لا عقابه”، مؤكدا أن “هدف الاحتلال الحقيقي من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع”.

وأضاف قاسم “المقاومة مستمرة حتى حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله”، وتابع “يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة لا تهجيرهم كما يطرح اليمين الصهيوني”.

ومن جانبه، أشار القيادي في “حماس” عزت الرشق إلى “الرفض القاطع لتصريحات ترامب التي دعا فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى مغادرة وطنهم بذريعة إعادة الإعمار”.

وقال الرشق “تصريحات ترامب عنصرية ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة”، وتابع “شعبنا في غزة أفشل خطط التهجير والترحيل تحت القصف على مدار أكثر من خمسة عشر شهرا وهو مغروس في أرضه ولن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره”.

كما أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري رفض تصريحات ترمب، ورأى انها “وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة”، وشدد على أن “شعبنا في قطاع غزة لن يسمح بتمرير هذه المخططات والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه”.

ومساء يوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن “الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته “برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع”.

المصدر: روسيا اليوم