ترامب: أريد إخراج جميع الرهائن وتحقيق الأهداف الثلاثة التي وضعتها “إسرائيل” للحرب في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 00:10

ترامب: أريد إخراج جميع الرهائن وتحقيق الأهداف الثلاثة التي وضعتها “إسرائيل” للحرب في غزة

منذ 25 mins 4 February، 2025
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