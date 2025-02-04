عائلات الاسرى : نقول لمبعوث ترامب للشرق الأوسط إن نتنياهو سيحاول خداعك وإفساد الصفقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 4 2025 - 22:38

عائلات الاسرى : نقول لمبعوث ترامب للشرق الأوسط إن نتنياهو سيحاول خداعك وإفساد الصفقة

منذ 59 mins 4 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة