موقع “والاه” العبري : استمرار الحكومة الإسرائيلية في إخفاء بنود إتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان وغزة يسمح لها بتضليل الرأي العام الإسرائيلي. – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 4 2025 - 21:06

موقع “والاه” العبري : استمرار الحكومة الإسرائيلية في إخفاء بنود إتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان وغزة يسمح لها بتضليل الرأي العام الإسرائيلي.

منذ 12 mins 4 February، 2025
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