إردوغان: هذه الزيارة التاريخية هي بداية للتعاون وتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 21:06

إردوغان: هذه الزيارة التاريخية هي بداية للتعاون وتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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