رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر في غزة: الاحتلال لم يسمح بخروج العدد المحدد من المرضى وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وهو 50 وتم إعادة نحو 10% من الحالات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 11:52

رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر في غزة: الاحتلال لم يسمح بخروج العدد المحدد من المرضى وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وهو 50 وتم إعادة نحو 10% من الحالات

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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