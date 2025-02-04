مصادر عبرية: المنفذ وصل إلى حاجز تياسير وأجهز على القوة العسكرية كاملة بين قتيل وجريح ومن ثم وصلت قوّة عسكرية أخرى اشتبك معها و”قٌتل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 08:48

مصادر عبرية: المنفذ وصل إلى حاجز تياسير وأجهز على القوة العسكرية كاملة بين قتيل وجريح ومن ثم وصلت قوّة عسكرية أخرى اشتبك معها و”قٌتل”

منذ 40 mins 4 February، 2025
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