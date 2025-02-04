الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 7 جنود في عملية إطلاق النار بالأغوار الشمالية بينهم 2 بحالة حرجة جدًا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 08:46

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 7 جنود في عملية إطلاق النار بالأغوار الشمالية بينهم 2 بحالة حرجة جدًا

منذ 2 ساعة 4 February، 2025
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