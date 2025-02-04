وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكننا أن نستمر في السماح للصين بالسيطرة على قناة بنما – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 02:34

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكننا أن نستمر في السماح للصين بالسيطرة على قناة بنما

منذ 35 mins 4 February، 2025
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