أ.ف.ب عن قيادي في حركة حماس: من المقرر ان تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 3 2025 - 18:12

أ.ف.ب عن قيادي في حركة حماس: من المقرر ان تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات اليوم

منذ 1 ساعة 3 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة