وكالة الأونروا: أجزاء كبيرة من مخيم جنين دمرت في تفجيرات نفذتها قوات إسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 16:28

وكالة الأونروا: أجزاء كبيرة من مخيم جنين دمرت في تفجيرات نفذتها قوات إسرائيلية

منذ 53 mins 3 February، 2025
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