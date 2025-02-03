فلسطين اليوم: الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمحال تجارية في بلدة الفندق شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 16:26

فلسطين اليوم: الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمحال تجارية في بلدة الفندق شرق قلقيلية

منذ 2 ساعة 3 February، 2025
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