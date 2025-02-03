‌‏رئيس وزراء بولندا: الحروب التجارية غير مجدية وحمقاء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 12:38

‌‏رئيس وزراء بولندا: الحروب التجارية غير مجدية وحمقاء

منذ 9 mins 3 February، 2025
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