وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن: القنابل التي استخدمها العدو الصهيوني ضد لبنان تعوق استعادة القطاع الزراعي نشاطه بسرعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 10:36

وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن: القنابل التي استخدمها العدو الصهيوني ضد لبنان تعوق استعادة القطاع الزراعي نشاطه بسرعة

منذ 2 ساعة 3 February، 2025
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