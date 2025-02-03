سرايا القدس – كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة موجهة من نوع “سجيل” في آلية عسكرية صهيونية أثناء سيرها لإسناد قوة تحاصر منزل في بلدة السيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 04:30

سرايا القدس – كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة موجهة من نوع “سجيل” في آلية عسكرية صهيونية أثناء سيرها لإسناد قوة تحاصر منزل في بلدة السيلة

منذ 12 mins 3 February، 2025
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