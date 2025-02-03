كوريا الشمالية تنتقد وزير الخارجيّة الأمريكي ماركو روبيو وتقول إنها سترد بقوة على استفزازات واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 01:16

كوريا الشمالية تنتقد وزير الخارجيّة الأمريكي ماركو روبيو وتقول إنها سترد بقوة على استفزازات واشنطن

منذ 48 mins 3 February، 2025
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