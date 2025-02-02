هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وصل واشنطن ويلتقي الاثنين مبعوث ترامب للشرق الأوسط لبحث مفاوضات المرحلة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 23:40

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وصل واشنطن ويلتقي الاثنين مبعوث ترامب للشرق الأوسط لبحث مفاوضات المرحلة الثانية

منذ 15 mins 2 February، 2025
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