إخلاء طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” كانت متجهة من هيوستن إلى نيويورك بعد اشتعال النار في محركها في ثالث حادث طيران خلال أسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 23:40

إخلاء طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” كانت متجهة من هيوستن إلى نيويورك بعد اشتعال النار في محركها في ثالث حادث طيران خلال أسبوع

منذ 2 ساعة 2 February، 2025
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