المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن: ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني المتواصل وعمليات القتل والتدمير في مخيم جنين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 21:58

المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن: ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني المتواصل وعمليات القتل والتدمير في مخيم جنين بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 2 February، 2025
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