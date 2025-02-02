مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 2-2-2025

بدماءِ أمينينِ عامينِ لحزبِ اللهِ وقادةٍ جهاديين، ومجاهدين استشهاديين، واهلِ العنفوانِ والثباتِ من اللبنانيين، انكسرَ العدوانُ الصهيونيُ الاميركي، وتتحررُ الارضُ اليوم، وسيَكتملُ التحرير ..

بالتضحياتِ العظامِ والتكاملِ مع الجيشِ الوطني المقدامِ سيَكتملُ التحريرُ الشعبيُ الذي بدأَ الاحدَ الماضي وما زالَ مستمراً وسيبقى حتى استعادةِ كاملِ الارضِ باذنِ الله ..

وحتى انتهاءِ مهلةِ وقفِ اطلاقِ النارِ التي وافقت الدولةُ اللبنانيةُ على تمديدِها حتى الثامنَ عشرَ من شباط ، فان على الدولة كاملَ المسؤوليةِ للضغطِ باقصى ما تستطيعُ عبرَ الرعاةِ الدوليينَ لوقفِ الخروقاتِ الصهيونيةِ بل العدوانِ الصهيونيِ المتمادي – كما طالب الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم.. اما المقاومةُ التي صبرت افساحاً في المجالِ امامَ دورِ الدولة، فهي مسارٌ وخيارٌ وستتصرفُ بحسبِ تقديرِها في الوقتِ المناسبِ كما أكدَ الامينُ العام لحزب الله..

والمقاومةُ واهلُها الذين على العهدِ بالثبات، يُدَوِّنُونَ التاريخَ ويصنعونَ الحاضرَ والمستقبل، يحررونَ الارضَ كما في عيترون اليوم ويارين ومارون، ووقفوا ولا يزالون امامَ الجبروتِ الاسرائيلي ومن ورائِه الامريكي وكلُّ عتاةِ العالم، ويصنعون للبنانَ مجداً وعنفوانا..

هؤلاءِ جميعُهم “على العهد” في الثالثِ والعشرينَ من شباطَ لتشييعِ الامينِ العامِّ لحزبِ الله سيدِ شهداءِ الامة السيد حسن نصر الله، ومعه خليفتُه امينُ عام حزب الله الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، كما نعاهُ سماحة الشيخ نعيم قاسم..

فحزبُ الله دعا الى تشييعٍ مهيبٍ لامينينِ عامّينِ قدّما في سبيلِ اللهِ والامةِ والوطنِ كلَ جهدٍ وفكرٍ وجهادٍ وعمل، وسيكونُ لهما تشييعٌ رسميٌ وجماهيريٌ مَهيبٌ كما دعا الامينُ العام سماحة الشيخ نعيم قاسم..

امةٌ تشيّعُ قادتَها ولن تسقطَ رايتُها، ولن تغيّرَ باتجاهِها ولا قناعتِها، وستبقى ترفضُ التبعيةَ ولن تعرفَ استسلاماً، وستنقلُ للاجيالِ وطناً عزيزاً كريماً كما أكد سماحةُ الشيخ قاسم..

المصدر: قناة المنار